Lazio, Sarri fa 150 in biancoceleste: il club lo celebra - FOTO
La Lazio ha celebrato Maurizio Sarri sui propri social in occasione della sua 150ª panchina in biancoceleste.
29.11.2025 21:00 di Christian Gugliotta
150 volte Maurizio Sarri. In occasione del match di San Siro tra Milan e Lazio, il tecnico toscano ha toccato quota 150 panchine in biancoceleste, traguardo che testimonia il profondo che intercorre tra la'llenatore e il club capitolino.
In virtù di quest'occasione speciale, la Lazio ha voluto celebrare il Comandante con una grafica pubblicata sul proprio profilo X.
1⃣5⃣0⃣ panchine biancocelesti per mister Sarri!#MilanLazio #AvantiLazio pic.twitter.com/xhfT7TLI53— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 29, 2025
