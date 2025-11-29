Lazio, Sarri fa 150 in biancoceleste: il club lo celebra - FOTO

La Lazio ha celebrato Maurizio Sarri sui propri social in occasione della sua 150ª panchina in biancoceleste.
29.11.2025 21:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
150 volte Maurizio Sarri. In occasione del match di San Siro tra Milan e Lazio, il tecnico toscano ha toccato quota 150 panchine in biancoceleste, traguardo che testimonia il profondo che intercorre tra la'llenatore e il club capitolino.

In virtù di quest'occasione speciale, la Lazio ha voluto celebrare il Comandante con una grafica pubblicata sul proprio profilo X.

