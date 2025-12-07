Lazio, Sarri fa chiarezza: ecco come sta Isaksen. Il punto
Durante l'intervallo di Lazio - Bologna si è fermato Gustav Isaksen. L'esterno danese aveva sbloccato la partita nel primo tempo, salvo poi uscire per un problema muscolare all'adduttore.
Dopo la partita, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri si è espresso sulle sue condizioni in conferenza stampa, spiegando il problema fisico accusato dal numero 18.
Ecco le sue dichiarazioni in merito: "Isaksen? Si tratta di un risentimento all'adduttore, speriamo che non sia nulla di grave, che sia un affaticamento e niente di muscolare".
