Lazio, Sarri fa chiarezza: "Felipe è prezioso. Falso nueve? Tornerà a farlo se..."

La sua Lazio ha vinto nel finale contro il Celtic, reglandosi un'altra grande notte europea, con il gol di Pedro al 95' ha reso tutto più bello ed emozionante. Al termine della partita Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare tanto la prestazione della squadra, quanto quella dei singoli, in particolar modo di Felipe Anderson: "Riproporlo falso nueve? Al momento abbiamo bisogno di Felipe per vie esterne. Ha una grande qualità: quando fa grandi partite offensive ve ne accorgete tutti, ma lui fa anche grandi partite a livello difensivo. E quando è uscito oggi siamo andati un po’ in difficoltà. Poi in caso di bisogno lo useremo anche al centro dell’attacco".