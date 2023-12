Lazio, Sarri: "Fabiani? Per il suo ruolo la sta menando"

TUTTOmercatoWEB.com

Continua il perido difficile della Lazio in campionato. I biancocelesti incappano in un altro ko nonostante un primo tempo giocato alla pari dell'Inter. Al termine della sfida il tecnico Maurizio Sarri ha detto la sua anche su come la società e il ds Fabiani stanno provando a uscire da questo momento difficile: "C'è un confronto giornaliero con il ds, (Fabiani, Ndr) siamo intervenuti singolarmente sui giocatori. Il lavoro a livello societario il direttore lo sta tirando avanti in maniera seria sperando di venire a capo di una situazione difficile. Il presidente l'ho visto prima e come me è dispiaicuto per il risultato anche se contento della prestazione. Per me il presidente deve intervenire tre volte l'anno, per il suo ruolo il ds la sta menando".