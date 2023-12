Lazio, Sarri: "Giocare con l'attacco a due? Solo quando..."

TUTTOmercatoWEB.com

Una Lazio che cambia modulo e si schiera con due punte? Un'ipotesi possibile per Maurizio Sarri, ma solo in situazioni di necessità come quella vissuta questa sera all'Olimpico contro l'Inter. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico biancoceleste ha parlato di quest'aspetto definendo incompatibile la coppia Immobile-Castellanos: "Non mi sembrano due attaccanti che possano giocare uno accanto all’altro. Poi se c’è da fare uno special team per gli ultimi dieci minuti di partita ci si può pensare".