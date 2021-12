Lazio, Sarri: "Gli ottavi un traguardo. Siamo cresciuti a sprazzi". E sui calendari...

Lazio - Galatasaray è il primo spartiacque della stagione. Una vittoria spalancherebbe le porte degli ottavi di finale e la possibilità di mettere da parte l'Europa League fino a marzo. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "È una partita importante, difficile e importante, perché andare agli ottavi di finale è già un primo traguardo. E poi ci consentirebbe di avere un paio di settimane per allenarsi, visto che è da agosto che non lo facciamo. Per noi è complicata, troviamo una squadra che è prima nel girone, forte e imbattuta fuori casa". Sui calendari sempre più fitti: "Visti i calendari che stanno venendo fuori negli ultimi tempi, diventerà sempre più difficile. Questo lavoro è diventato un altro lavoro. E non so se mi piacerà". Crescita della Lazio: "Siamo cresciuti, ma soltanto a sprazzi. Ancora non abbiamo continuità nelle prestazioni e l’obiettivo deve essere quello. In Turchia non abbiamo fatto neanche una bruttissima partita, abbiamo perso per un episodio, non è stata una partita scadente. Spero che ora si metta in campo la nostra versione migliore".