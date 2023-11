Lazio, Sarri ha bisogno del miglior Immobile. L'Arabia...

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Le lacrime dopo il gol di lunedì sera sono eloquenti: Ciro sta soffrendo questa situazione. E non poco. L'attaccante si trova in uno dei momenti più complicati della sua carriera, con la consapevolezza, per la prima volta in assoluto, di non essere più indispensabile. Complice gli acciacchi fisici e la concorrenza, agguerrita, di Castellanos, il capitano biancoceleste si è sentito decisamente più marginale, rispetto alle passate stagioni, al progetto della Lazio.

Non lo abbandona però mister Sarri, che, dopo aver centellinato il suo impiego, punta a ritrovare il Ciro migliore. Anche perché l'attacco funziona meglio con Immobile, e lo dimostrano le sole 13 reti segnate dalla Lazio in questo inizio di campionato con un Ciro a mezzo servizio. A rendere meno duro questo momento, oltre al pesante gol contro la Fiorentina, ci ha pensato il boato riservato dall'Olimpico al suo Re, accolto da un'ovazione da parte del proprio pubblico. L'Arabia resta in ogni caso alla finestra, anche se, dopo lunedì, è un po' più lontana. Scrive così Il Tempo.