Lazio, Sarri ha un insostituibile: non conosce la parola turnover

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il soldato Alessio Romagnoli. Sin qui 10 partite su 10 disputate dal centrale biancoceleste che non conosce la parola turnover. E' lui l'unico insostituibile di Sarri, l'unico giocatore di movimento al quale il mister non ha mai saputo rinunciare. Lo riporta il Corriere dello Sport. Novecento minuti giocati in stagione tra campionato e Champions League, esclusi i tempi di recupero. Il 13 laziale è infaticabile e non si ferma mai, nemmeno una frattura al naso rimediata contro il Torino lo ha tenuto ai box. Alessio per la Lazio c'è sempre. Al secondo anno nella Capitale è già un pilastro e un punto di riferimento per tutti. In coppia con Casale o con Patric, la sostanza non cambia. Vuole riportare al top la difesa dopo la grande stagione dello scorso anno con soli 30 gol subiti. Quest'anno la porta di Provedel è già stata gonfiata 12 volte, ma c'è tutto il tempo per rimediare.