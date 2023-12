Lazio, Sarri: "Immobile e Luis Alberto? Vi dico come stanno..."

Al termine della partita del Castellani, vinta dalla sua Lazio per 0-2 contro l'Empoli, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi, ma anche per fare il punto sulle condizioni di Ciro Immobile e Felipe Anderson, entrambi costretti a lasciare il campo nel primo tempo: "Immobile pensa che sia il punto di una vecchi cicatrice, la speranza è che sia quella. Luis è la solita zona pubica da cui ha problemi da un mese: quando ha fatto gli esami strumentali era roba tendinea, non muscolare".