Lazio, Sarri in versione matematico: dato horror per numero di tiri

RASSEGNA STAMPA - A piccoli passi, la Lazio sta cercando la continuità. Dopo 8 partite, la squadra di Maurizio Sarri si ritrova tredicesima in classifica, segno che piano piano qualcosa si sta muovendo nell'orizzonte della risalita. La vittoria sull’Atalanta infatti dovrà essere il prosieguo dopo due successi di fila e non una nuova occasione per buttarsi a terra. Soprattutto perché davanti alla finestra di Formello si presenta un nuovo tour de force, davanti al quale il tecnico chiederà maggior concentrazione e più applicazione e cattiveria sotto porta.

Sì perché come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha bisogno di moltiplicare i gol perché sono solo 10 in 8 partite. Per farlo però, la squadra deve moltiplicare il numero di tiri: sono solo 87 in campionato, diventando quindicesima per tiri scoccati. Ai primi posti ci sono Napoli (144 tiri), Inter (140), Monza (120) e Sassuolo (115). Peggio della Lazio hanno fatto Cagliari (85), Frosinone (84), Verona (77), Torino (77), Genoa (55).