Lazio, Sarri: "La mia posizione sulla panchina? Le sensazioni che ho..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita vinta meritatamente dalla Lazio di Maurizio Sarri contro l'Empoli, seppur non senza complicazioni. I biancocelesti grazie alle reti di Guendouzi e Zaccagni hanno riportato un po' di entusiasmo in un ambiente che ultimamente aveva perso fiducia nelle proprie certezze. Chi, invece, non ha mai avuto dubbi sul ruolo centrale dell'allenatore è sempre stata la dirigenza che, come sottolineato dal tecnico in conferenza stampa, ha sempre trasmesso buone sensazioni:

"La società sull'aspetto dell'allenatore è sempre stata molto ferma e decisa, non ho mai avuto sensazioni negative. Il direttore da tempo sta cercando di venire a capo della testa dei ragazzi e dello staff. Sta cercando di far raggiungere una solidità mentale diversa da prima. Quando si parla di mentalità collettiva è più difficile rispetto a quella individuale. Nelle ultime 7 partite abbiamo fatto 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte".