Lazio, Sarri: "La squadra potrebbe fare un errore inconsciamente"

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri è intervenuto non solo in conferenza stampa ma anche ai microfoni di Sky Sport. Così, alla vigilia della sfida contro l'AZ Alkmaar il Comandante ha commentato: "La partita d'andata ci ha detto che loro sono bravi in determinate situazioni che abbiamo concesso, loro ne concederanno a noi e dovremo sfruttarle. Servirà una partita attenta e con cattiveria".

Stanno mancando solo i gol di Immobile?

"All'andata abbiamo creato tante occasioni ma è mancata cattiveria sotto porta. Poi è mancata anche nella nostra area di rigore, quello che hanno creato glielo abbiamo concesso noi".

I giocatori sono più concentrati sul campionato rispetto che in Conference League?

"In campionato siamo attenti, più applicati. La squadra potrebbe sentire in maniera inconscia di poter far meglio in Serie A che in Europa, ma per me questo è un errore. Mi era successo anche a Napoli ma lì i giocatori me lo dissero, non era una cosa inconscia. Possiamo comunque fare una bella partita".

Farà delle scelte legate al turnover?

"Qualsiasi allenatore lo deve fare, soprattutto quando ti trovi in un calendario fatto per fare un Mondiale stupido. Dal 4 gennaio giochiamo ogni 3 giorni, è una follia, si sta rendendo il calcio più brutto con scelte folli. Ora leggo che si sta pensando di fare un Mondiale a 48 squadre. Le Nazionali hanno tritato tutte le competizioni mondiali, penso si debba revisionare tutto, sennò sono tutti ipocriti: la Lega Serie A mette le liste, la UEFA mette le liste, ma poi ci fanno giocare ogni tre giorni".

Giocherà Maximiano?

"Quando lo dirò al portiere lo dirò anche a voi".