Lazio, Sarri: “Luis Alberto fenomenale, Milinkovic non al top. E su Marcos Antonio…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri analizza il periodo dei suoi centrocampisti. Al termine di Lazio-Bologna, ottavi di finale di Coppa Italia, il tecnico biancoceleste ha parlato di Luis Alberto, Milinkovic e Marcos Antonio spendendo parole diverse per ognuno dei tre. Queste le dichiarazioni del Comandante in conferenza e nelle varie interviste:

LUIS ALBERTO – “Le voci? Lui sa benissimo che non c’è niente in questo momento, non ci sono possibilità. E’ due mesi che dico che è il giocatore più in condizione fisica e mentale, purtroppo ha fatto novembre e dicembre dove non c’erano le partite. L’ho sempre detto che era in un momento di grandissima condizione fisica e faceva partite di grande livello in termini di fase difensiva e offensiva. Ora è un giocatore totale, un giocatore fenomenale.Vedendolo giocare oggi lo avresti tolto? No, e neanche io. Sta diventato un giocatore totale, non ci fa mancare niente in questo momento".

MILINKOVIC - “L’impressione di superficialità non ce l’ho né contro il Sassuolo né oggi. Non è al top della condizione fisica ma sta giocando in maniera più concreta, forse si rende conto di non essere al top e si sta mettendo a disposizione. La strada la sta tracciando nella maniera giusta e mi aspetto una crescita esponenziale in 2-3 partite”.

MARCOS ANTONIO - "È un discorso particolare, sta bene, è un buon giocatore e può essere inserito ma in un centrocampo diverso da quello che ha giocato oggi. In questo momento i giocatori che dobbiamo recuperar esono Vecino e Basic che sono in un momento calante, si allenano bene e spero di recuperarli ai massimi livelli molto velocemente".