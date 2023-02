Lazio, Sarri: "Marcos Antonio? Con le partite sporche..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In conferenza stampa al termine del match, Maurizio Sarri ha parlato della figura di Marcos Antonio, apparentemente uscito dai radar. Ecco la spiegazione del tecnico della Lazio:

"Non gioca perché vengono fuori partite sporche. Noi veniamo da una partita fatta da un campo agricolo, oggi su questo campo ci hanno fatto due allenamenti e una partita di rugby, questo qualche difficoltà in più ce la crea. Abbiamo sbagliato qualcosa anche in maniera gratuita, credo faccia parte di un momento. Alcune volte te ne riescono tutte, altre il 50%. Mi sembra che a livello di idee, la squadra stia facendo ciò che deve fare".