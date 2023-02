Lazio, Sarri migliora sé stesso e l'ultimo Inzaghi: la statistica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio batte la Sampdoria in fondo a una partita complicata e sale a quota 45 punti in classifica dopo 24 giornate. Oltre al meno 2 dal secondo posto di Inter e Milan un altro dato importante è dato dal raffronto con le ultime due stagioni: sono stati totalizzati 6 punti in più rispetto all'anno scorso e 2 in più rispetto alla Lazio 2020-21 guidata da Simone Inzaghi. La squadra di Maurizio Sarri fa registrare un miglioramento importante anche per quanto riguarda la distanza dalla zona Champions League: se nel campionato in corso i biancocelesti sono momentaneamente quarti (in attesa delle ultime due partite del 24 esimo turno), la scorsa stagione erano settimi a -6, due stagioni fa sesti a -3.