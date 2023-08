Lazio, Sarri nervoso? Tra mercato e rinnovi non ha nessuna certezza...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Un secondo posto, conquistato con determinazione e grinta, aveva dato il via a un'estate che sembrava proiettata sul filo dell'entusiasmo. Le aspettative erano alte già prima del ritiro di Auronzo di Cadore, dove non sono arrivati nuovi acquisti (eccezion fatta per Castellanos negli ultimi giorni) e in cui sono nate le prime grane contrattuali. Aspettative che, di conseguenza, non sono state rispettate. Per attendere il secondo e il terzo rinforzo si è arrivati ad agosto.

Sarri spiazzato dalla realtà dei fatti

A nove giorni dall'inizio del campionato, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Sarri sperava di avere già da tempo la rosa a disposizione, ma così non è stato. Tra frizioni, cambi repentini di programma e imprevisti sempre dietro l'angolo, le trattative sono andate per le lunghe fino ad arrivare a oggi. Il doppio colpo Pellegrini-Rovella avrebbe completato il mercato in entrata, il tecnico sperava di averli a disposizione già dalle prossime ore, ma la fumata grigia lo ha spiazzato ancora una volta.

Al peggio, però, non c'è mai fine. Al discorso mercato, si lega quello dei contratti. Per uno spogliatoio sereno, serve chiarire ogni aspetto anche dal punto di vista contrattuale, Luis Alberto docet. La Lazio, in mano, ha alcune situazioni che andranno chiarite al più presto: quelle di Zaccagni e Felipe Anderson. L'italiano, in scadenza nel 2025, è lontano dal rinnovo; il brasiliano, invece, da febbraio potrà firmare con chi vuole. Problematiche da sbrogliare al più presto: se si vuole mantenere la serenità necessaria, serve eliminare ogni dissidio.