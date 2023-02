Lazio, Sarri non legge il messaggio ‘preimpostato’: il chiarimento della società

TUTTOmercatoWEB.com

"Il tecnico Maurizio Sarri non ha letto il messaggio in diretta su Dazn al termine della partita non per il contenuto del messaggio in sè ma perché non gli piace leggere messaggi preparati dove preferirebbe argomentare a voce". Con questa specifica la Lazio ha voluto chiarire il motivo per il quale il tecnico biancoceleste al termine della gara non ha letto il messaggio che spiegava l'iniziativa della Lega di Serie A per la promozione della Campagna “Ucraina. È passato un anno di guerra, non il dolore”, lanciata dall’Agenzia ONU per i Rifugiati – UNHCR.