Lazio, Sarri: "Obiettivo Champions? Tare parla delle sue sensazioni, io..."

La Lazio batte 2-0 in trasferta il Sassuolo e riprende la corsa verso la Champions League. Prima della partita il direttore sportivo Igli Tare ha definito non miracolosa una eventuale qualificazione all'Europa che conta, in contraddizione con quanto già detto da Maurizio Sarri, che in conferenza stampa post-partita ha risposto a una domanda sul tema: "Tare ti parlerà delle sue sensazioni. Io ho un cervello autonomo e parlo delle mie. Ho fatto solamente una constatazione. La Lazio ha fatto un top quarto posto, un flop ottavo posto e sono stati considerati tutti buoni campionati dal mondo del calcio. Siamo quinti e sembra che stiamo facendo male. C'è qualcosa che non mi tornava. Ho la sensazione che alcune squadre siano più attrezzate di noi, poi se i ragazzi fanno come oggi possiamo dire la nostra. Sarebbe un andare oltre delle previsioni logiche".