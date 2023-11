Lazio, Sarri perde pezzi: un biancoceleste salterà il prossimo turno

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È in corso il secondo tempo di Lazio-Roma all'Olimpico, la tensione è alle stelle e i calciatori in campo non si stanno risparmiando. Ammonizione pesante in casa biancoceleste ai danni di Luis Alberto, per aver commesso un fallo su Dybala impedendogli una ripartenza. Il centrocampista era diffidato e dunque salterà la prossima sfida contro la Salernitana, in programma il 25 novembre.

