Lazio, Sarri perde tre giocatori per le Nazionali: ecco chi sono

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - I Lazionali sono tornati. Maurizio Sarri questa volta, si ritroverà con una rosa decisamente rimpolpata per i giocatori rimasti a Roma, meno per quelli convocati e poi non partiti per infortuni come Immobile, Zaccagni e Provedel. Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, sono partiti soltanto in tre: Marusic, Hysaj e Vecino. L'uruguaiano andato a segno nelle ultime due contro Celtic e Atalanta, parteciperà ai due match di qualificazione ai Mondiali contro la Colombia giovedì 17 e il Brasile mercoledì 18. Sarà l'ultimo a rientrare nella Capitale. Discorso diverso per Marusic impiegato con il suo Montenegro giovedì 12 in amichevole con il Libano, poi martedì contro la Serbia di Milinkovic. Infine Hysaj che negli stessi giorni del montenegrino sfiderà invece la Repubblica Ceca e la Bulgaria con la maglia dell'Albania.