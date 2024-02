Lazio, Sarri: “Poche occasioni? Calo evidente degli attaccanti”. E sul modulo…

TUTTOmercatoWEB.com

Anche nella sfida di questa sera l’attacco della Lazio ha lasciato molto a desiderare. Una sola conclusione in porta, su rigore, è l’emblema di un fronte offensivo in grande sofferenza, soprattutto se rapportato all'Atalanta, capace di creare pericoli continui nell’arco dei novanta minuti. In conferenza stampa Sarri ha commentato la situazione dei suoi attaccanti:

“Il mio modo di lavorare prevede di farsi il culo giorno per giorno. Se ci fosse un modulo con cui si segna di più lo userebbero tutti. lo ho visto cali di prestazioni evidenti dei nostri attaccanti. Poi se sono cali fisici o mentali non te lo so dire. Questa non è stata poi la partita peggiore, con i minuti finali il computo delle occasioni è 7-5. Poi i giocatori devono essere messi in condizione di poter segnare. Se con il Napoli crei 7 o 8 volte la condizione per arrivare al tiro e non lo fai, li metti in difficoltà gli attaccanti”.