Lazio, Sarri potrebbe tornare in Serie A: ecco dove

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Maurizo Sarri potrebbe tornare in panchina e potrebbe farlo nuovamente in Serie A. Dopo l'addio alla Lazio il tecnico toscano potrebbe infatti approdare sulla panchina del Bologna.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport quello di Sarri sarebbe un profilo gradito al club, vista l'esperienza europea, in caso di addio di Thiago Motta che comunque l'ad Fenucci e il ds Di Vaio proveranno a trattenere in ogni modo vista l'impresa raggiunta quest'anno con una storica qualificazione in Champions League.

Lo scoglio per dell'allenatore ex Lazio potrebbe essere l'ingaggio di 3-4 milioni, cifra non in linea con la filosofia del Bologna.