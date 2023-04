Lazio, Sarri può contare su due ritorni: la formazione sarà al completo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

"Immobile lo vedo mentalmente tranquillissimo, di fisico mi sembra in crescita, grandi dolori non li ha in allenamento" - E Casale? - "Era un po' debilitato. Ma ora si è allenato per una settimana". Questo il punto della situazione fatto da Maurizio Sarri in conferenza stampa. L'allenatore della Lazio contro l'Inter potrà contare sul ritorno dei suoi due titolari, permettendosi di schierare in campo, almeno sulla carta, l'undici più forte a disposizione. Il tecnico ha bisogno di mantenere la rete inviolata, per questo il ritorno di Casale al fianco di Romagnoli diventa fondamentale, ma più di tutto ha bisogno di segnare, di tornare al gol per garantirsi i tre punti. Sarri non può quindi prescindere dal suo capitano, non può fare a meno di un giocatore come Immobile, in grado di realizzare dieci gol in un campionato in cui non è mai stato a disposizione. A sette partite dalla fine, come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, non si possono fare calcoli e quella di oggi è troppo importante per pensare ad altro.