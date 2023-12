Lazio, Sarri può sorridere: ecco i rientri di tre giocatori, e contro l'Empoli...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Buone nuove per la Lazio e per Maurizio Sarri. L'ultimo periodo è stato pieno di infortuni per la formazione biancoceleste, che ora può tornare ad avere la rosa praticamente al completo. Infatti, nella giornata di ieri si sono rivisti in gruppo Romagnoli e Isaksen su tutti, che da circa un mese erano fermi ai box. In più, il tecnico ex Napoli potrà contare di nuovo anche su Patric, rientrato a pieno regime.

Tre regali per Sarri proprio sotto le feste di Natale. Contro l'Empoli, infatti Patric viaggia verso il ritorno in campo da titolare al fianco di Casale, dopo che si era fatto male nel match di Coppa Italia contro il Genoa. Discorso simile per Romagnoli: ieri ha svolto tutta la seduta in gruppo e sarà il tecnico a decidere se utilizzarlo o meno. Riecco poi anche Isaksen, che ha recuperato da una lesione al retto femorale ed è tornato ad allenarsi a pieno ritmo. Ad Empoli sarà tra i convocati.