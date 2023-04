Lazio, Sarri: "Questa squadra può fare un salto di qualità. Questi tre punti..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della partita tra Monza e Lazio, vinta dalla sua squadra per 0-2, Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria dei biancocelesti e analizzare il percorso fatto finora:

"Il Monza è una squadra che prima o poi ti fa soffrire con le qualità di palleggio che hai, è inevitabile che gli devi correre appresso. Abbiamo trovato una buona squadra e fatto una buona partita. Non mi è piaciuta la gestione della parte finale, perché prendere un contropiede al 90' sul due a zero non è il massimo, ma per 80' abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo preso tre punti importanti in una corsa molto lunga dove ci sono 30 punti a disposizione, quello che abbiamo fatto nelle ultime partite rubando punti lo possono fare anche gli altri. Dobbiamo prenderlo per quello che è, non era impossibile un mese fa, non è facile ora. Milinkovic ha fatto un percorso inverso alla squadra. Primo tempo in sofferenza e un secondo di ottimo livello, ho visto un giocatore in crescita, se continua così per noi nel nel finale di stagione sarà determinante. La solidità difensiva è il passo che ci permette di stare in zone importanti di classifica, i segnali c'erano già nella prima parte di stagione, ora ce ne sono altri. Cataldi ha fatto 65' di altisismo livello, per lui era una partita dispendiosa perché doveva continuamente scivolare da un trequartista all'altro, in base a chi aveva palla, dopo 70' ha accusat la stanchezzao, ma ha fatto un lavoo su grandi livelli. E' da venerdì che parlo di maturità, facendo tesoro degli erorri del passato, capire l'importanza del momento. In questo senso la squadra dà segnali positivi, l'anno scorso dopo le partite europee avevamo grandissimi problemi, quest'anno no, anche se quello che abbiamo guadagnto in campionato lo abbiamo perso in Europa, ma questo penso sia una scelta inconscia da paerte dell'ambiente. Speriamo che questo passo di maturità che la squadra sta dimostrando di avere in canna vada fino in fondo. Il percorso è in divenire, son contento di quello che vedo, però domani ci alleniamo e pensiamo alla Juve, se vogliamo esser maturi dobbiamo annullare i risultati e pensare alla partita successiva".