Lazio, Sarri: "Questo è un calcio usa e getta. Mi manca il gusto di..."

Il concetto lo ha espresso tante volte nelle ultime tre stagioni, ma la direzione intrapresa dal calcio europeo sembra andare in senso opposto rispetto a a Maurizio Sarri. Il numero della partite è in crescendo di anno, in anno e il tempo per allenarsi ridotto all'osso. Un dramma per un allenatore vecchio stampo, uno di quelli che sul campo di allenamento prepara e vince le partite, ma soprattutto si diverte anche più che in partita. Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video, l'allenatore della Lazio non si è limitato alla critica, ma ha voluto anche dare una sua definizione del calcio moderno: "Questo è un calcio in cui mi diverto meno di prima. Il gusto di preparare le partite, il gusto di vivere la settimana, il gusto di migliorare i giocatori sono cose che stanno scomparendo. Questo è un calcio usa e getta che a me sinceramente non piace anche perché così ci va di mezzo la qualità e gli infortuni".