Lazio, Sarri rimanda Basic...a settembre: "Sarà il futuro, ma ci aspettavamo di più"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Toma Basic ha inciso poco da quando è arrivato alla Lazio. Il croato ha fatto vedere grandi cose in Francia e per questo Tare ha deciso di portarlo a Formello pensando che potesse aiutare la causa. Sicuramente l'inserimento in una nuova realtà, in un ruolo diverso non hanno semplificato il lavoro. Inizialmente Sarri lo considerava di più, poi la crescita di Luis Alberto lo ha relegato in panchina. Nella conferenza stampa pre Sassuolo l'allenatore ha detto di lui: "Ci aspettavamo una crescita più veloce. Rappresenterà il futuro della Lazio, su questo sono sicuro. Poi magari ci metterà un po’ più di tempo". Parole forti che certificano il potenziale del ragazzo, ma allo stesso tempo il fatto che le aspettative non siano state soddisfatte.