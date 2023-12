Lazio, Sarri ringrazia i tifosi: anche Milinkovic approva - VIDEO

"Se siamo venuti a capo del risultato, lo dobbiamo in larga parte ai tifosi. In un momento difficile ci sono stati vicini, ci hanno riportati in partita e la squadra li ha ripagati", le parole di Sarri dopo la vittoria sul Frosinone. Il mister conosce l'importanza dei tifosi biancocelesti in momenti così delicati. Il successo in rimonta di ieri è anche merito del popolo laziale che non ha smesso di sostenere i ragazzi.

Sui social, la società capitolina ha ripercorso il tris di ieri sera accompagnate dalle splendide dichiarazioni del Comandante. Tra i like al video pubblicato su Instagram, spunta anche quello di Milinkovic. Il Sergente approva la lettura di Sarri e conosce il calore della gente laziale.