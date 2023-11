Lazio, Sarri risponde a Mourinho: "Noi guerra campale, loro un'amichevole..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della partita contro il Feyenoord, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione di questa sera. Il tecnico, però, ha risposto anche a una domanda sul derby che domenica attende i suoi ragazzi e in particolar modo sulle dichiarazioni di Mourinho in merito al calendario della Lazio, secondo il tecnico portoghese, più agevole dei giallorossi:

"La Roma si può permettere un'amichevole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra stasera. Se mi chiedi se è intelligente mettere il derby nella settimana in cui le due squadre giocano in Europa, ti rispondo che non è così intelligente. Mi sembra gente estranea al calcio che non si rende conto di cosa sia il derby. Loro hanno una classifica che si possono permettere di tenere tutta la squadra fuori":