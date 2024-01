Lazio, Sarri: "Scelte sbagliate? C'è poco da dire, il divario con l'Inter..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tanti gli errori in una partita come quella giocata questa sera dalla Lazio contro l'Inter. Gli uomini di Maurizio Sarri sono apparsi distratti, con la testa altrove, in uan condizione che prescinde dalle scelte tecniche che si possono fare. In questi termini si è espresso anche l'allenatore biancoceleste nella conferenza stampa post gara: "Nel secondo tempo ha visto qualcosa? C'è poco da riflettere sulle scelte: il divario con l'Inter non è questo, è chiaro che ci sono dei nostri demeriti e non è poco. La somma dei singoli dell'Inter è superiore alla nostra, ma il divario non è questo: lo possiamo comare col collettivo, a livello tattico e mentale. Stasera siamo stati scadenti".