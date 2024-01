Lazio, Sarri si affida ai "nuovi": il tridente anti Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Big match al rientro dall'Arabia per la Lazio. Domenica sera i biancocelesti ospitano all'Olimpico il Napoli, reduce dalla sconfitta in finale di Supercoppa, in un vero e proprio scontro diretto in zona Champions. In palio tre punti pesantissimi che peserebbero nell'economia del girone di ritorno.

Sarri e Mazzarri, entrambi decimati dalle assenze, mescolano le carte e studiano il colpaccio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, scelte abbastanza obbligate per il Comandante in attacco. Con le squalifiche di Zaccagni e Immobile, lì davanti tocca a Castellanos, che ha recuperato a pieno dall'infortunio e a Isaksen, chiamato a una reazione dopo le ultime uscite un po' sotto tono.

Il mister si affida ai nuovi acquisti estivi e alla coppia che qualche settimana fa ha ribaltato il Frosinone, in attesa di qualche novità sul mercato. A completare il tridente ci sarà lo stacanovista Felipe Anderson.