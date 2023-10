Lazio, Sarri si affida alle sue certezze: ecco chi è il giocatore più impiegato

Anche in questa stagione Sarri non può fare a meno di alcuni giocatori, nella sua rosa ci sono elementi che sono scesi in campo più di tutti

È Alessio Romagnoli il giocatore di movimento più utilizzato da Maurizio Sarri in questo inizio di stagione. Il difensore della Lazio è stato schierato dal tecnico in 12 occasioni su 12, ma soprattutto non ha mai saltato neanche un minuto di gioco (1080' in totale). In un avvio di stagione difficile sia a livello di risultati, sia per il rendimento difensivo, il centrale italiano si conferma punto di riferimento della squadra, anche più di Luis Alberto. Lo spagnolo, infatti, come il compagno è sempre partito titolare in questo inizio di stagione, ma in tre occasioni (68') è stato richiamato da Sarri che gli ha dato la possibilità di rifiatare in vista dei molteplici impegni. Una presenza quella di Romagnoli destinata a consolidarsi ancora di più nelle prossime settimane. L'infortunio di Casale, infatti, costringerà Sarri ad affidarsi alla coppia formata dall'ex Milan e da Patric almeno fino alla partita contro la Salernitana.