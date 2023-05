Lazio, Sarri si scaglia contro i social: "Preferisco chi mi dice testa di..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Durante la conferenza stampa post Lazio-Lecce, rispondendo a una delle domande dei cronisti, Sarri ha spiegato in modo colorito il suo rapporto con i social network. Un'analisi a dir poco condivisibile nata dalla necessità di sapere reggere alle pressioni provenienti dall'esterno. Queste le parole del tecnico della Lazio: “Io tutta questa pressione addosso non me la sono mai sentita e faccio fatica a capire come facciano i giocatori a sentirsela. Prima si parlava dei social. Che ca**o me ne frega a me di quello che scrivono sui social? (ride, ndr). Io non li leggo apposta e mi dà noia anche se qualcuno mi dice cosa hanno scritto. Io preferisco che uno mi bussi sulla spalla e mi dica: “Oh ascolta, testa di ca**o, ti devo dire una cosa”. Quindi io non vivendole queste pressioni faccio fatica a capire come possano ricadere addosso ai miei calciatori. Capisco che i ragazzi d’oggi sono tutto social e storie varie, e quindi pensano che quella sia la vita vera e ci cascano anche dentro magari. Ma sono talmente lontane dal mio modo di pensare che faccio fatica a comprendere”.