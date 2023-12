Lazio, Sarri spiega: "Ecco perché ho tenuto fuori Luis Alberto"

Luis Alberto fuori per scelta tecnica. Lo rivela Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, intervenuto in conferenza stampa post Lazio-Inter, ha spiegato il motivo dell'esclusione del Mago dall'undici titolare: "Scelta tecnica. Si è allenato poco in questo ultimo mese, in una partita intesna come quella di questa sera ho preferito tenerlo per i venti minuti finali. Kamada non ha fatto male, anzi a livello di palleggio ha molta qualità. Gli manca quel pizzico di incisività che aveva trovato".