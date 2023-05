Lazio, Sarri: "Stasera Maresca non mi è piaciuto perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine di Lazio - Lecce, Maurizio Sarri ha detto la sua sulla conduzione di gara di Fabio Maresca ai giornalisti presenti in conferenza stampa: "Non so che dirti sugli episodi. Mi sembrava un intervento su Basic, ma evidentemente era fuori area. A me Maresca piace, ma quando perdono la partita dal punto di vista del minutaggio mi dà fastidio. In Premier League non si vedono queste cose, anche se in Inghilterra gli arbitri sono nettamente più scarsi. Poi si parla della differenza tra il calcio italiano e il calcio estero, io ho fatto un anno di Premier League e una squadra che si è permessa di fare una cosa del genere non si è mai vista, anche perché gli arbitri non te lo permettono”.