Lazio, Sarri studia il sostituto di Gila: le soluzioni in vista del Parma
RASSEGNA STAMPA - In attesa di scoprire il verdetto su Mario Gila, Sarri inizia a pensare a possibili soluzioni in difesa per il match contro il Parma.
Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico toscano quando può rinuncia a giocare con due mancini e per questo è in preallarme Patric in coppia con Alessio Romagnoli.
Tornerà Pellegrini, ha saltato il Bologna per la nascita del figlio Sebastiano, con Marusic a destra. In mediana: Guendouzi, Cataldi e Basic, Danilo è rientrato con la squadra di Italiano e a sorpresa è stato lanciato subito. Vecino non può giocare tre partite di fila, era a rischio. Cancellieri si prepara a partire dal primo minuto in caso di forfait di Isaksen.
Davanti, Taty centravanti se non ci saranno ribaltoni a favore di Dia o Noslin, a sinistra Zaccagni. Nel mirino c'è Parma, Cremonese e Udinese, il finale di anno della Lazio.