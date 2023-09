Lazio, Sarri studia nuove soluzioni: si prova il trio Alberto, Rovella, Guendouzi

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Giorni di sosta e di studio per mister Sarri. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico è alle prese con diverse riflessioni in prossimità della gara con la Juventus. Pochi allenamenti e tanta tattica, sembra essere questo il motto di questi giorni: l'allenatore non vuole infatti rischiare nulla dal punto di vista fisico. Oggi alle 11 ultima sgambata poi via a due giorni di pausa, data l'assenza a Formello di buona parte della rosa titolare. Assenti ieri Vecino, Pedro e Pellegrini, mentre si prova ad accelerare l'inserimento dei nuovi oltre che di Luis Alberto. Proprio quest'ultimo, insieme a Rovella e Guendouzi è stato testato nello stesso reparto dall'allenatore.