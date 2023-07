Lazio, Sarri su Berardi: "Mi piacerebbe allenarlo, ma devo fare un passo indietro"

TUTTOmercatoWEB.com

Maurizio Sarri dice la sua su Domenico Berardi. E' lui il primo della lista per rinforzare l'attacco della Lazio, ma il Sassuolo spara altissimo. Nel corso dell'intervista rilasciata a Sportitalia, il Comandante ha parlato dell'esterno destro classe '94 in orbita biancoceleste ormai da diverse settimane: “Berardi è un giocatore del Sassuolo. È uno dei calciatori che mi piacerebbe allenare, così come ce ne sono tanti altri. Nel Sassuolo ce ne sono tanti di giocatori che a me sarebbe piaciuto allenare. Per esempio Frattesi, Maxime Lopez è un giocatore che mi intriga. È sempre stata una squadra che per filosofia ha avuto dentro due o tre giocatori che a me piacevano. Se parli di Berardi io devo fare un passo indietro perché ho troppo rispetto del Sassuolo per parlare di Berardi”.