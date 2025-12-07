Lazio, Sarri su Immobile: "Qui è di casa. Che bello il suo tributo"

Lazio - Bologna è stata soprattutto la partita di Ciro Immobile, che ha ricevuto un tributo nel pre partita da tutta lo Stadio Olimpico. Nel post partita, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato proprio di lui e dell'omaggio dei tifosi.

Di seguito le sue parole: "L'ho lasciato negli spogliatoi nostri, ha parlato con gli altri ex compagni. Lui qui è di casa, è normale che sia così".

"Sono contento perché ho visto un bel tributo, ha fatto 207 gol con la Lazio... a facc ro cazz (ride, ndr.). È giusto che sia così, quando ho visto la sua accoglienza sono stato contento".