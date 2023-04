Lazio, Sarri su Immobile: "Se avesse avuto solo un infortunio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gara importante quella di questa sera anche per Ciro Immobile che è tornato a essere titolare dalla sfida contro il Napoli in cui ha subito il quarto infortunio in stagione. Una prestazione buona quella del numero 17 che deve ancora ritrovare la sua forma migliore. Queste le parole di Sarri in merito in conferenza stampa: "Se venisse da un singolo infortunio non sarebbe un problema ma viene da quattro infortuni che non gli hanno permesso di avere una condizione fisica di alto livello. In un momento in cui non è al massimo oggi ha fatto un tiro al volo bellissimo, rispetto alla settimana scorsa ha fatto grandi passi in avanti. Ha ampi margini di miglioramento che ci permetteranno di migliorare anche a livello collettivo".