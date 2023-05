Lazio, Sarri su Immobile: "Se si incazza quando esce..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della gara tra Lazio e Sassuolo, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle condizioni di Ciro Immobile: "Noi stiamo cercando di fargli giocare spezzoni per fargli riavere una grande condizione che al momento non ha ed è normale visto il continuo stop and go durante la stagione. Stiamo cercando di tirarlo su facendolo giocare, ma non di portarlo alla fatica estrema che in questo momento non gli farebbe bene. Speriamo che ci ripaghi con un grande finale di stagione. Che poi s'incazzi quando esce, fa parte del gioco".

