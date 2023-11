Lazio, Sarri su Kamada: "Ho difficoltà a farlo giocare, ma...."

Intervenuto in conferenza stampa, Sarri si è soffermato anche su Kamda. Il nipponico non riesce a ottenere lo spazio che merita, il mister ha espresso le difficoltà che riscontra nel farlo giocare. Ma non ha dubbi sul fatto che possa diventare, in futuro, un giocatore importante per la squadra. Queste le parole: "Kamada? Se ne parla continuamente, a me piace e faccio diffcoltà a farlo giocare con Luis per tantissimi motivi però è un giocatore che nel momento in cui si inserirà a pieno potrà dare tanto. Non si sta parlando di un giocatore che fa qualche piccola apparizione, ma abbiamo la speranza che diventi importante per noi. Il brutto è che Luis Alberto è squalificato e Kamada sarà in nazionale e rientrerà sabato".