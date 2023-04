Lazio, Sarri: "Su Locatelli era rosso. Il gol di Milinkovic..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine di Lazio - Juve, ai microfoni di DAZN è intervenuto Maurizio Sarri per commentare il successo che gli ha permesso di fissare il secondo posto in classifica: “Mi rende orgoglioso l’atteggiamento dei giocatori, la continuità che sta venendo fuori in partita, gioca con un’aggressività diversa, con una consapevolezza diversa, mi fa piacere che sta sempre dentro la partita. Lazialità? Quella è una frase che ho detto io settimana scorsa perché puoi capire bene, ma dall’esterno è difficile capire la lazialità. Quando ci sei dentro ti invade, è una parola giusta, ti dà un senso di apparenze forte come ho visto in pochissime squadre. Meglio il tacco di Luis o le sue ultime corse con Milinkovic? Loro il colpo ce l’hanno per DNA, a me fa più piacere quel che innesco io, il colpo ce l’avranno sempre e ce l’hanno sempre avuto. Milinkovic gol? La mia impressione è che potesse fischiare fallo, però ho avuto anche diverse impressioni, la Juve dove finire in 9, il fallo di Locatelli non è giallo è rosso, è stato salvaguardato Cuadrado, la dimostrazione che era da ammonizione e che il tecnico l’ha tolto. Zaccagni no, è bene che ce lo lascino a noi. Cilindrata mentale? Quest’anno a livello di campionato siamo stati una squadra continua, le battute le abbiamo avute in Europa, se abbiamo aumentato la cilindrata lo vedremo quando giocheremo ogni 3 giorni. Il rischio è di andare sotto ritmo, ti aspettano in densità, in certe zone di campo ti dà senso di tranquillità, se poi abbassi i ritmi loro su palle riconquistate diventano pericolosissimi. E’ un qualcosa che volevamo fare, per 75 minuti l’abbiamo fatto bene, per il resto meno. I punti sembrano tanti e delle volte pochi, ce ne sono 27 in palio e abbiamo partite durissime da fare, non è facile ora e non era impossibile mesi fa”.

Il tecnico della Lazio è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Tutte le big battute? C’è il lavoro di tutto il gruppo. La squadra è cresciuta sotto tanti punti di vista, anche caratteriale. La Juve è forte e con grandi individualità. Per 75 minuti l’abbiamo dominata. Vittoria meritata. Come dico sempre ai ragazzi non era impossibile prima e non è facile ora. Ci saranno tanti scontri diretti e 27 punti a disposizione. L’obiettivo è dimostrare che abbiamo fatto passi avanti dal punto di vista della mentalità. Gli ho concesso lunedì e loro mi hanno detto che faranno il doppio martedì. Abbiamo speso energie nervose e mentali. Preferisco che stacchino per un paio di giorni. Il premio? Il mio pre partita è chiuso in una stanza. Chi si avvicina mi va sui coglioni. Il premio mi fa piacere, il momento della consegna un po’ meno".

