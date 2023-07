Lazio, Sarri su Lotito: "Quanto volte lo sento? Se fosse più presente..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La presenza di Lotito a Formello è spesso argomento di discussione. Da quando il presidente della Lazio è divenuto senatore la sua presenza nel centro sportivo è divenuto spesso argomento di discussione. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Maurizio Sarri si è espresso sulla frequenza con cui sente il presidente: "Dipende dai momenti. Quando ha meno impegni politici lo sento spesso, momenti in cui come in questo periodo deve mettere insieme elezioni in Molise per il suo partito, deve mettere insieme partecipazioni continue alle riunioni per i diritti televisivi, è normale che lo senti meno. Se mi fido del mio team di lavoro? Io mi fido di tutti, ma noi siamo una società in cui la figura del presidente è importante. Se lui fosse presente in maniera sistematica per noi sarebbe importante".