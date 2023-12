Lazio, Sarri su Marusic: "Inutile parlarci, errore che ci ha condizionato"

Adam Marusic protagonista in negativo di Lazio-Inter. Il difensore biancoceleste ha "regalato" il gol del vantaggio ai nerazzurri spalancando la strada a Lautaro Martinez con un retropassaggio scellerato. In conferenza stampa, Sarri ha sottolineato così il pesante errore: "Dovrei dirgli che ha sbagliato ma lo sa perfettamente da solo. Non c'è da infierire o sottolineare, sono errori talmente marchiani che è inutile parlarci. E' come quando uno sbaglia un gol a un metro dalla porta. C'è poco da sottolineare, sono errori che possono capitare anche se ci hanno condizionato pesantemente".