Lazio, Sarri su Prontera: "Arbitro senza personalità"

© foto di www.imagephotoagency.it

Prestazione insufficiente della Lazio quella dell'Arechi, così come lo è stata quella dell'arbitro Prontera autore di una gara condita da errori anche pesanti. A saltare all'occhio è sicuramente la mancata espulsione di Gyömbér che alla fine del primo tempo avrebbe meritato il secondo giallo dopo essere stato ammonito nell'occasione del rigore di Immobile.

Sulla prestazione del direttore di gara ha detto la sua anche il tecnico biancoceleste in conferenza stampa: "Ci si piò appellare a duemila storie, come la mancata espulsione di Gyömbér che è chiarissima l'arbitro non ha avuto personalità di espellerlo, ed è evidente che non può arbitrare a questi livelli".