Lazio, Sarri su Tavares: "Dietro fa fatica. Ha difficoltà a..."

Direttamenete dalla pancia dello stadio Olimpico, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida tra Lazio e Bologna. Il tecnico biancoceleste si è soffermato su Nuno Tavares, autore di un prova negativa e colpevole sul gol del pareggio dei rossoblù. Queste le sue parole:

"Le lacune di Tavares? Non vengono fuori stasera, è devastante palla al piede nelle percussioni e con queste difficoltà dietro. Ha difficoltà a mantenere l'attenzione e la concentrazione per lunghi periodi di tempo come fanno i difensori, e ora fa fatica".

"Se mi aspettavo questo Tavares? A grandi linee sì, le caratteristiche erano ben delineate. È straripante quando parte alla al piede e meno bravo tecnicamente con palla da fermo, ha uno strapotere fisico e potrebbe difendere meglio".