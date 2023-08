Lazio, Sarri sui nuovi acquisti: "Come organizzatore tra i migliori, ma per inserirli..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un inizio stagione decisamente in salita per la Lazio reduce da due ko consecutivi contro Lecce e Genoa. I biancocelesti stanno vivendo un momento di difficoltà così come i nuovi acquisti che devono ancora trovare la giusta condizione. Anche di questo il tecnico Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo preso Pellegrini che era fuori rosa alla Juventus, Rovella che veniva da un infortunio e ha fatto solo tre allenamenti, Kamada ha giocato l'ultima partita a maggio. Sepe era fuori rosa, Isaksen era arrivato in buone condizioni poi il caldo lo ha bollito completamente. Ci sono delle condizioni oggettive. Per quanto riguarda la tattica io come organizzatore di squadre sono uno dei più forti d'Italia, come inserimento ho i tempi più lunghi d'Italia. Queste sono le mie caratteristiche, in questo momento sono come un difensore che gioca da centravanti, sono in difficoltà. Abbiamo preso ragazzi che vengono da altri campionati, da altri continenti. Il problema diventa la lingua, l'alimentazione, le risposte sono molto individuali".