Lazio, Sarri sul mercato: "Ecco che richieste ho fatto alla società"
Nel corso della conferenza stampa post partita di Lazio - Bologna, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato del prossimo mercato di gennaio.
07.12.2025
Nello specifico si è soffermato sui colloqui avuti con la società e sulle richieste che ha fatto per i nuovi possibili acquisti. Di seguito le sue parole.
"Non ho ricevuto novità dalla società sul mercato. Richieste? Non ho fatto nomi, ma ho fatto presente quali potrebbero essere a livello di ruoli i giocatori che potrebbero arrivare".
