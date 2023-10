Lazio, Sarri sulla sosta: "Nazionale? Due anni di qualificazioni, per poi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La sua Lazio ha vinto contro l'Atalanta per 3-2 e ora approccia alla sosta delle nazionali con un altra mentalità e, magari, con nuove certezze. Proprio in merito alla partenza dei suoi giocatori si è espresso Sarri in conferenza stampa, dopo la vittoria contro i bergamaschi: "Se li lasciano tutti a casa, sono contento, il più contento di tutti. Due anni di qualificazione agli Europei per far fuori Andorra, Far Oer, Lichtestein… Facciamo le fasce e non questi due anni inutili".